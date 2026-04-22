Из Ростовской области экспортировали 114 тонн птичьего мяса в Таджикистан

В Ростовской области с 13 по 17 апреля досмотрели на таможенных постах 114 т мяса птицы, предназначенных для отправки в Таджикистан. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Ведомство подтвердило, что вся партия является безопасной в ветеринарно-санитарном отношении и полностью соответствует требованиям страны-импортера. Качество и безопасность продукции подтверждены лабораторными исследованиями, выполненными в Донском филиале Центра оценки качества агропромышленного комплекса.

Мониторинг данных информационной системы не выявил нарушений в части законности происхождения экспортируемого мяса птицы. Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в Ростовской области с начала 2026 года в лаборатории исследовали более 390 тыс. т пищевой продукции – мяса, птицы, молочной продукции, яиц, кормов.

Константин Соловьев