На Дону проверили качество 390 тысяч тонн пищевой продукции

В Ростовской области с начала 2026 года в лаборатории исследовали более 390 тыс. т пищевой продукции – мяса, птицы, молочной продукции, яиц, кормов. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК».

По данным ведомства, специалисты провели более 10 тыс. исследований, в том числе более 1,5 тыс. исследований продукции, предназначенной для экспорта в Абхазию, Армению, Азербайджан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Анголу, Бенин, Китай, Либерию, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Турцию и другие страны.

По данным на 13 апреля в испытательном центре провели около 2,6 тыс. исследований мясной продукции объемом в 492,5 т, в том числе для экспорта – около 20 т. Мясо говядины и свинины, говяжьи субпродукты экспортировались в Армению и Абхазию. В 2025 году за аналогичный период было проведено 2,4 тыс. исследований мяса продукции. Масса партий составила более 1,5 тыс. т, на экспорт из них предназначалось более 870 т. Продукция исследовалась для экспорта в Грузию и Иран. Все предназначенные на экспорт партии соответствовали установленным требованиям.

Кроме того, лаборатория проверила более 330 т мяса птицы, из которых 219 т предназначались на экспорт. Мясо курицы, утки, индейки исследовалась для отправки в Анголу, Азербайджан, Бенин, Китай, Либерию, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Таджикистан и Узбекистан. В образцах партий, предназначенных на экспорт, отклонений от нормативной документации не выявлено.

Масса исследованного молока и субпродуктов составила более 300 т. Продукция исследовалась, в том числе, для экспорта в Китай (сухая молочная сыворотка). В ведомстве отметили, что 99,8% продукции признали соответствующей требованиям, в партиях, отправляемых на экспорт, отклонений не выявлено.

«Известно, что Китай предъявляет высокие требования к импортируемой сельхозпродукции. В частности, по содержанию опасных и вредных веществ, остаточных количеств ветеринарных лекарственных препаратов, пестицидных препаратов. При экспорте в КНР необходимо оформление ветеринарных сертификатов, документов, подтверждающих безопасность продукции, соблюдение требований по маркировке, упаковке и прослеживаемости и другие», - сообщили «Ъ-Ростов» в Донском филиале ЦОК АПК.

За аналогичный период прошлого года в лаборатории провели 4,3 тыс. исследований, на экспорт – 897. Масса партии составила более 43 т, в том числе на экспорт 20 т. При этом отклонений в продукции, предназначенной на экспорт, обнаружено не было – ни в этом, ни в прошлом году.

В 2026 году центр также провел 290 исследований рыбы и рыбной продукции, из них 51 — для экспорта. Масса проверенных партий составила более 570 т, включая экспортные поставки — более 59 т. Продукция предназначалась для отгрузок в Азербайджан и Туркменистан. Все экспортные партии соответствовали установленным требованиям. В то же время отмечается, что при проверке товаров для внутреннего рынка специалисты выявили два несоответствия техническому регламенту по микробиологическим показателям. Информацию о нарушениях передали в территориальное управление Россельхознадзора. В предыдущем году за аналогичный период провели 287 испытаний рыбной продукции. Масса партий составила более 90 т.

Исследования яиц в 2026 году составили 160 проверок массой более 4 тыс. штук. На экспорт испытания не проводились. В прошлом году выполнили 120 исследований яиц массой 13 тыс. штук, экспортных партий также не было. В продукции для внутреннего рынка зафиксировали два случая наличия остаточных количеств ветеринарных лекарственных средств — кокцидиостатиков и хинолонов.

Исследований кормов в 2026 году провели 1,6 тыс., включая 610 — на экспорт. Масса партий составила более 390 тыс. т, из них экспорт подсолнечного шрота и подсолнечного тостированного гранулированного шрота в Китай — более 227 тыс. т.

Ростовская область занимает второе место в России по агропромышленному экспорту, согласно данным донского правительства. Продовольственные товары и сельхозсырье составляют 66% от всего объема экспорта. Согласно стратегии социально-экономического развития Ростовской области, до конца 2030 года планируется увеличить на две трети объем несырьевого неэнергетического экспорта по отношению к уровню 2023 года, нарастить поставки продукции АПК не менее чем в 1,5 раза по сравнению с показателем 2021 года.

Экспортные операции в 2025 году осуществлялись со 117 странами. Доля стран БРИКС во внешнеторговом обороте Ростовской области составила 42% от всего внешнеторгового оборота. Ведущие торговые партнеры из числа стран БРИКС — Китай, Египет, Индонезия и Иран.

Константин Соловьев