В Башкирии взыскивают более 57 млн рублей с еще одного поставщика медтехники

Прокуратура Башкирии в арбитражном суде хочет взыскать с уфимской компании «Медлэнд» 57,6 млн руб. Заседание по делу состоится 20 мая в арбитражном суде Башкирии.

Как сообщал «Ъ-Уфа», ООО «Медлэнд» было поставщиком медицинского оборудования по заказу регионального Управления капитального строительства (УКС РБ). С августа по декабрь 2022 года стороны заключили четыре контракта на более чем 57 млн руб. на поставку аппаратов ультразвуковой визуализации для больниц Уфы, Большеустьикинского, Месягутово и Баймака.

Сделки стали поводом для уголовного дела в отношении начальницы УКС РБ Инны Иксановой. По версии следствия, чиновница знала, что в учреждения здравоохранения поставлено контрафактное оборудование, непригодное для эксплуатации, но ничего не сделала для того, чтобы воспрепятствовать исполнению контрактов. 24 декабря 2025 года Октябрьский райсуд Уфы приговорил Инну Иксанову к пяти годам колонии за превышение должностных полномочий с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Вину она не признала.

18 мая Верховный суд Башкирии рассмотрит апелляционную жалобу Инны Иксановой.

Третьими лицами к арбитражному спору между прокуратурой и «Медлэндом» привлечены УКС РБ и министерство строительства и архитектуры Башкирии.

Ранее прокуратура инициировала расторжение контракта УКС РБ с компанией «Медтехника», которая поставила рентгеновский аппарат в Месягутовскую детскую поликлинику.

Идэль Гумеров