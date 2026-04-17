Суд арестовал 25,6 млн рублей на счетах уфимской «Медтехники» по иску прокуратуры

Арбитражный суд Башкирии начал производство по иску республиканской прокуратуры, которая требует расторгнуть контракт между Управлением капитального строительства региона и ООО «Медтехника» на поставку рентгеновского аппарата. В случае аннулирования сделки надзорное ведомство настаивает на взыскании с уфимской компании 25,6 млн руб.

В виде обеспечительных мер прокуратура попросила суд арестовать денежные средства «Медтехники» на сумму исковых требований. По мнению истца, финансовое и имущественное положение организации ставит под сомнение возможность исполнить ответчиком решение суда в случае удовлетворения требований прокуратуры.

Третьими лицами к разбирательству привлечены Управление Федеральной антимонопольной службы по Башкирии и Месягутовская центральная районная больница. Следующее заседание арбитражного суда пройдет 19 мая.

Как сообщал «Ъ-Уфа», ранее УФАС выявило сговор между Управлением капитального строительства Башкирии и «Медтехникой»: по мнению антимонопольного органа, госучреждение провело под компанию закупку рентген-аппарата для нужд Месягутовской больницы.

Подробнее о споре между УФАС и сторонами контракта — в материале «УФАС доказало диагноз».

Идэль Гумеров