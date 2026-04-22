Замгендиректора парка «Патриот» задержан по подозрению в особо крупной взятке

Замгендиректора ФГАУ «Центральный парк "Патриот"» Минобороны Виталий Мелимук задержан по подозрению в получении взятки от бизнесмена на 18 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России в Max.

Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК. Господина Мелимука заключили под стражу. Сейчас проводится сбор доказательств, разыскивают причастных к преступлению лиц.

По версии следствия, в декабре 2025 года «государственный заказчик» заключил с ООО «Гермес» контракты на комплексное инженерно-техническое и санитарное обслуживание зданий, сооружений, помещений и прилегающих территорий парка «Патриот» в Одинцовском городском округе Подмосковья и филиала парка «Патриот» в Кронштадте, Санкт-Петербург. Общая сумма контракта — более 1,4 млрд руб.

В апреле 2026 года, указали в СКР, Виталий Мелимук получил взятку в 18 млн руб. от гендиректора «Гермеса» за общее покровительство, оказание содействия в заключении контрактов и беспрепятственной работе по ним.

В августе прошлого года бывшего директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова приговорили к пяти годам колонии за хищение более 25 млн руб. при строительных работах в парке. Ему также назначили штраф в 300 тыс. руб. Среди сообщников Ахмедова указаны бывший замминистра обороны России Павел Попов и бывший замначальника Главного управления инновационного развития ведомства Владимир Шестеров. Шестерова приговорили к шести годам колонии общего режима и штрафу в 500 тыс. руб. Его лишили звания генерал-майора. Попову в апреле 2026 года дали 19 лет колонии строгого режима со штрафом в 85 млн руб. Бывшего замминистра лишили воинского звания генерала армии в отставке и госнаград. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших (Минобороны и парк «Патриот») и взыскал с Попова 32,9 млн руб., у него также конфисковали в доход государства 45,6 млн руб.

