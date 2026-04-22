NBC: разведка США сообщила о значительном военном потенциале Ирана

Иран сохранил больше половины средств ВВС и специализированных кораблей ВМС. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на американскую разведку.

В распоряжении Тегерана также остаются тысячи ракет и беспилотников, уточнил глава военной разведки США Джеймс Адамс, выступая на прошлой неделе перед Конгрессом. Как отмечается в публикации NBC News, оценки разведслужб расходятся с заявлениями президента США Дональда Трампа и главы Пентагона Пита Хегсета о том, что вооруженные силы Ирана были «стерты с лица земли», а его флот «лежит на дне моря».

Президент Трамп неоднократно заявлял об уничтожении военного потенциала Ирана. 13 апреля он сообщал, что все ВМС Ирана в составе 158 кораблей потоплены, за исключением нескольких «ударных кораблей», которые не представляют «серьезной угрозы». Он также говорил о разрушении ВВС Ирана. По его словам, руководство страны, включая верховного лидера, полностью ликвидировано.