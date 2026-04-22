«Ведомости»: операторы попросили Минцифры отсрочить введение платы за VPN-трафик

Российские операторы связи попросили Минцифры отсрочить введение дополнительной платы за использование международного мобильного интернет-трафика свыше 15 Гб в месяц, включая VPN. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на трех собеседников в отрасли. Изначально нововведение было запланировано на 1 мая 2026 года.

По информации издания, телекомкомпании сталкиваются со значительными сложностями при настройке биллинговых систем. Нужно обеспечить учет трафика в реальном времени, тарификацию услуг и формирование счетов с учетом различных тарифных планов. Некоторые операторы готовы начать внедрение платы с мая, однако другим потребуется время до осени для корректировки систем.

Кроме того, остаются нерешенными вопросы в определении, какой трафик считать международным, поскольку российские сервисы зачастую используют иностранную инфраструктуру и IP-адреса. Также операторы не могут договориться, какие меры применять при превышении лимита, если абонент не оплатит дополнительный трафик: снижать скорость, списывать средства автоматически или отключать интернет.

Как рассказывали источники Forbes, министр цифрового развития Максут Шадаев призывал операторов с 1 мая ввести плату за использование свыше 15 Гб международного трафика. «Ъ» писал, что за пропуск VPN-трафика IT-компании могут лишить аккредитации Минцифры. Сейчас в реестр ведомства входят около 20 тыс. участников.

