IT-компании могут лишить аккредитации за пропуск VPN-трафика

Российские разработчики, чьи сервисы продолжат работать при включенных у пользователей VPN, рискуют лишиться IT-аккредитации Минцифры. Об этом сообщили источники «Ъ», близкие к ведомству и знакомые с обсуждением инициативы.

Сейчас в реестр IT-компаний входит около 20 тыс. участников. Реестр Минцифры освобождает разработчиков от уплаты НДС, ставка налога на прибыль составляет для них 5% вместо 25%, действуют пониженные страховые взносы. Присутствие в реестре также предоставляет отсрочку от армии и IT-ипотеку.

Согласно проекту постановления Минцифры, с которым ознакомился «Ъ», компании также могут лишить права на предустановку их приложений на устройства в России. По словам собеседника «Ъ», выявлять VPN-трафик и направлять запрос в Минцифры будет ФСБ.

