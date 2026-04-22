В Курске беспилотник упал во дворе многоквартирного дома

В Центральном округе Курска беспилотник упал во дворе многоквартирного жилого дома. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в Telegram. По его словам, БПЛА не сдетонировал, никто не пострадал.

Из многоквартирного дома эвакуировали 36 жильцов, среди которых девять детей, рассказал губернатор. В пункты временного размещения направили семь человек, включая двух детей. Другие остались у родственников.

Как уточнил господин Хинштейн, на место происшествия прибыли сотрудники экстренных и оперативных служб, территорию оцепили. «Рассчитываем, что в ближайшее время люди вернутся домой»,— заключил губернатор.

Всего за ночь над Россией средства ПВО сбили 155 беспилотников. Помимо Курской области, БПЛА были перехвачены над территорией Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областями, Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Черного моря.