Силы ПВО за ночь сбили над Россией 155 БПЛА

В течение ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 155 беспилотников самолетного типа над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. По его данным, БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областями, Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Черного моря.

В Сызрани в результате атаки БПЛА обрушился подъезд жилого дома, есть пострадавшие. В Брянской области при атаке в селе Новый Ропск был ранен мирный житель. В Воронежской области сбили 40 дронов, никто не пострадал. В Брянской, Ростовской и Пензенской областях также обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов пока никак не комментировали ночные атаки.