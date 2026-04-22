В Тюменской области зафиксировали 77 ландшафтных и семь лесных пожаров

С начала пожароопасного сезона в Тюменской области произошло 77 ландшафтных и семь лесных пожаров, сообщили в региональном департаменте лесного комплекса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Действия местного населения стали главной причиной их возникновения. Пожары удается оперативно отследить и ликвидировать. По всем фактам возгораний уполномоченные органы проводят расследования, выясняют обстоятельства и устанавливают виновных.

За последние сутки новых лесных пожаров не зафиксировано, ликвидированных лесных пожаров нет.

Пожароопасный сезон в Тюменской области официально начался 6 апреля. Работу начали дежурные лесопожарные группы, организовано наземное и авиационное патрулирование лесов. Мониторинг проводится через стационарные камеры, которые охватывают 76% территории области, в небе контроль ведут более 60 БПЛА.

Ирина Пичурина