МИД: КНР обеспокоена намерением Японии смягчить правила экспорта оружия

Китай выразил озабоченность в связи с пересмотром правительством Японии правил экспорта оружия. Об этом заявил представитель МИД КНР Го Цзякунь.

«Международное сообщество, включая Китай, будет сохранять высокую бдительность в отношении недавних опасных шагов Японии в сфере военной безопасности»,— приводит слова дипломата агентство «Синьхуа».

Накануне стало известно о подготовке японским правительством поправок к «Трем принципам передачи оборонного оборудования и технологий», а также к руководству по их применению. Согласно поправкам отменяются правила, которые ограничивали экспорт пятью небоевыми категориями — спасательными, транспортными, предупреждающими, наблюдательными и предназначенными для разминирования.

Поставки оружия в страны, где происходят конфликты, останутся запрещены. Однако запрет снимается, если речь идет о потребностях Японии в области безопасности и военных операциях США в Индо-Тихоокеанском регионе.

