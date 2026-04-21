СКР устанавливает обстоятельства гибели трех красноярцев в горах Бурятии

СКР по Республике Бурятия проводит доследственную проверку по факту гибели в Окинском районе трех туристов из Красноярска.

По предварительным данным, группа туристов из Красноярска в составе 15 человек 18 апреля вышла из базового лагеря в поселке Монды Окинского района и направилась в сторону пика Мунку-Сардык (3491 м, Восточный Саян). Обратно туристы должны были вернуться к полудню 22 апреля. Однако ночью 21 апреля несколько человек из группы вышли к трассе у подножия гор и в кафе оставили записку, в которой сообщили о гибели от переохлаждения во время спуска трех человек. После этого они вернулись к месту происшествия.

По данным прокуратуры Республики Бурятия, туристическая группа была зарегистрирована в МЧС. Ход и результаты процессуальной проверки СКР находятся под контролем надзорного ведомства.

Михаил Кичанов