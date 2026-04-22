Стрелок у пирамиды в мексиканском Теотиуакане имитировал «Колумбайн»

Власти Мексики заявили, что на мужчину, открывшего стрельбу с вершины пирамиды Луны в Теотиуакане, предположительно повлияли акты насилия в Соединенных Штатах, сообщает ABC News.

Генеральный прокурор штата Мехико Хосе Луис Сервантес Мартинес сообщил, что следствие обнаружило у стрелка рукописные материалы, отсылающие к массовому убийству в школе «Колумбайн» в апреле 1999 года.

«Собранные на данный момент доказательства указывают на психопатический профиль нападавшего, характеризующийся склонностью имитировать акты насилия, которые происходили в других местах и в другое время»,— подчеркнул прокурор.

20 апреля на территории археологического комплекса Теотиуакан нападавший, опознанный как Хулио Сесар Ясо Рамирес, открыл огонь по туристам из револьвера, после чего покончил с собой. В результате погибла гражданка Канады, еще семь человек получили ранения. Среди пострадавших есть граждане России, США, Бразилии, Колумбии и Нидерландов.