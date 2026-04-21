Число пострадавших при стрельбе у пирамид в Мексике возросло до 13

При стрельбе на территории археологической зоны Теотиуакан в Мексике пострадали 13 человек разных национальностей. Число погибших возросло до двух, сообщает местное издание Milenio.

В числе пострадавших — туристы из Колумбии, Канады, России, Бразилии и США. В консульском отделе посольства РФ в Мехико уточнили, что россиянин получил огнестрельное ранение в бедро, его жизни ничего не угрожает.

ЧП случилось 20 апреля. Стрелок забрался на пирамиду Луны, вторую по величине в Теотиуакане, высотой 43 м, — и открыл огонь с вершины. Позднее он покончил с собой, его мотивы пока не установлены. МИД Мексики заявил, что находится в постоянном контакте с посольствами стран, граждане которых пострадали при стрельбе.