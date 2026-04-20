Возле пирамиды в мексиканском Теотиуакане произошла стрельба, один человек погиб

В Мексике мужчина открыл стрельбу по туристам с вершины пирамиды Луны в Теотиуакане. Подозреваемый стрелял по посетителям достопримечательности. Три человека ранены, одна туристка из Канады убита. Об этом сообщили местные, в том числе El Pais, со ссылкой на управление безопасности.

Мужчина забрался на пирамиду Луны, вторую по величине в Теотиуакане, высотой 43 м, и открыл огонь с вершины. Перед сооружением находится площадь Луны, открытое пространство, где туристы прогуливались во время исторической экскурсии. После стрельбы мужчина покончил с собой.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что правительство страны находится на связи с посольством Канады. «Я дала указание Кабинету по безопасности тщательно расследовать эти события и оказать всю возможную помощь. Сотрудники Секретариата по внутренним делам и Секретариата по культуре уже направляются на место для оказания помощи и сопровождения»,— написала она в соцсети Х.