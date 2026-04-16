Космическое размещение

Первого апреля стало известно, что компания SpaceX Илона Маска официально подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США на проведение первичного размещения акций. А сумма, которую рассчитывает привлечь космическая компания, совсем не шуточная. По данным Bloomberg, SpaceX намерена привлечь $75 млрд и стать новым чемпионом мира по IPO. «Деньги» напоминают десять крупнейших IPO в истории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dado Ruvic / Illustration / File Photo / Reuters Фото: Dado Ruvic / Illustration / File Photo / Reuters

Рекорд по объему привлеченных средств в ходе IPO вот уже больше шести лет удерживает Saudi Aramco, которая в 2019 году выручила при размещении $29,4 млрд. Тогда крупнейшая в мире нефтяная компания выпустила на рынок всего 1,5% от акционерного капитала, провела листинг исключительно на Саудовской фондовой бирже, а физическим лицам достались и вовсе 0,5% акций компании. Хотя изначально саудовские власти говорили о выводе на рынок 5% акционерного капитала государственного нефтедобытчика, надеясь на оценку в $2 трлн. Та тоже на деле оказалась значительно ниже — примерно $1,7 трлн. Илон Маск надеется опередить саудитов и по этому показателю: по данным все того же Bloomberg, американский миллиардер рассчитывает на оценку в $2 трлн, если не более.

На второй строчке мирового рейтинга IPO расположился «дом, который построил Джек» — Alibaba Group. Основанная Джеком Ма в феврале 1999 года торговая интернет-платформа, чьей штаб-квартирой сперва была квартира самого Ма, превратилась в мирового технологического гиганта. IPO Alibaba состоялось в 2007 году в Гонконге. 19% акций компании были проданы за $1,7 млрд, что стало рекордом для интернет-компаний. А в 2014 году китайцы разместили свои акции на Нью-Йоркской фондовой бирже, сумев привлечь $25 млрд.

Замыкает тройку лидеров сегодня японская телекоммуникационная корпорация SoftBank Group. Свое IPO она провела в декабре 2018 года. Хотя само размещение акций совпало сразу с двумя неприятными для корпорации событиями: в тот же день произошел сбой в работе подразделения сотовой связи SoftBank (а оно на тот момент было третьим по величине оператором в стране), и все его клиенты оказались на несколько часов без связи. Во-вторых, правительство Японии запретило госкомпаниям закупать оборудование Huawei, тогда как SoftBank был крупнейшим клиентом китайского производителя среди всех японских телекоммуникационных компаний. В результате в первый же день торгов акции SoftBank рухнули на 15%. Что же до самого размещения, то японская корпорация сумела привлечь ¥2,65 трлн ($23,5 млрд), что стало крупнейшим первичным размещением акций в истории Японии и вторым на тот момент в мире вслед за IPO Alibaba Group.

Крупнейшие* IPO в истории Выйти из полноэкранного режима Название компании Год проведения IPO Сумма привлеченных средств ($ млрд) Saudi Aramco 2019 29,4 Alibaba Group 2014 25 SoftBank Group 2018 23,5 General Motors 2010 23,1 Agricultural Bank of China 2010 22,1 Industrial and Commercial Bank of China 2006 21,9 AIA Group 2010 20,5 Visa 2008 19,7 NTT DoCoMo 1998 18,4 Enel 1999 18,3 Открыть в новом окне Источник: «Деньги» по открытым источникам. *С учетом реализации опционов и допвыпусков акций.

После IPO SpaceX на пятую строчку рейтинга рискует опуститься американский автоконцерн General Motors. Компания, которую правительству США пришлось спасать во время мирового кризиса 2008 года и которая в итоге прошла через процедуру банкротства, в 2010 году триумфально вернулась на рынок. Производитель провел листинг на биржах Нью-Йорка и Торонто, получив от инвесторов в общей сложности $20,1 млрд. Позднее компания реализовала опцион на размещение акций еще на $3 млрд, доведя сумму привлеченных средств до рекордных на тот момент $23,1 млрд.

Вслед за GM в рейтинге — два китайских банка: Agricultural Bank of China и Industrial and Commercial Bank of China. Первый из них в июле 2010 года привлек $19,2 млрд, разместив свои акции на биржах Гонконга и Шанхая. С учетом опциона на допразмещение сумма полученных от инвесторов средств достигла тогда $22,1 млрд. Промышленный и торговый банк Китая свое IPO провел еще в 2006 году в тех же Гонконге и Шанхае. Изначально банку удалось получить около $19 млрд, реализация опциона на дополнительное размещение позволила увеличить сумму до $21,9 млрд.

В топ-10 самых масштабных IPO сейчас также входят страховая компания AIA Group ($20,5 млрд, 2010 год), платежный оператор Visa ($19,7 млрд, 2008 год), японский сотовый оператор NTT DoCoMo ($18,4 млрд, 1998 год) и итальянская энергетическая компания Enel ($18,3 млрд, 1999 год).

Кирилл Сарханянц