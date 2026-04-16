Космическое размещение
SpaceX готовит крупнейшее IPO в истории
Первого апреля стало известно, что компания SpaceX Илона Маска официально подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США на проведение первичного размещения акций. А сумма, которую рассчитывает привлечь космическая компания, совсем не шуточная. По данным Bloomberg, SpaceX намерена привлечь $75 млрд и стать новым чемпионом мира по IPO. «Деньги» напоминают десять крупнейших IPO в истории.
Фото: Dado Ruvic / Illustration / File Photo / Reuters
Рекорд по объему привлеченных средств в ходе IPO вот уже больше шести лет удерживает Saudi Aramco, которая в 2019 году выручила при размещении $29,4 млрд. Тогда крупнейшая в мире нефтяная компания выпустила на рынок всего 1,5% от акционерного капитала, провела листинг исключительно на Саудовской фондовой бирже, а физическим лицам достались и вовсе 0,5% акций компании. Хотя изначально саудовские власти говорили о выводе на рынок 5% акционерного капитала государственного нефтедобытчика, надеясь на оценку в $2 трлн. Та тоже на деле оказалась значительно ниже — примерно $1,7 трлн. Илон Маск надеется опередить саудитов и по этому показателю: по данным все того же Bloomberg, американский миллиардер рассчитывает на оценку в $2 трлн, если не более.
На второй строчке мирового рейтинга IPO расположился «дом, который построил Джек» — Alibaba Group. Основанная Джеком Ма в феврале 1999 года торговая интернет-платформа, чьей штаб-квартирой сперва была квартира самого Ма, превратилась в мирового технологического гиганта. IPO Alibaba состоялось в 2007 году в Гонконге. 19% акций компании были проданы за $1,7 млрд, что стало рекордом для интернет-компаний. А в 2014 году китайцы разместили свои акции на Нью-Йоркской фондовой бирже, сумев привлечь $25 млрд.
Замыкает тройку лидеров сегодня японская телекоммуникационная корпорация SoftBank Group. Свое IPO она провела в декабре 2018 года. Хотя само размещение акций совпало сразу с двумя неприятными для корпорации событиями: в тот же день произошел сбой в работе подразделения сотовой связи SoftBank (а оно на тот момент было третьим по величине оператором в стране), и все его клиенты оказались на несколько часов без связи. Во-вторых, правительство Японии запретило госкомпаниям закупать оборудование Huawei, тогда как SoftBank был крупнейшим клиентом китайского производителя среди всех японских телекоммуникационных компаний. В результате в первый же день торгов акции SoftBank рухнули на 15%. Что же до самого размещения, то японская корпорация сумела привлечь ¥2,65 трлн ($23,5 млрд), что стало крупнейшим первичным размещением акций в истории Японии и вторым на тот момент в мире вслед за IPO Alibaba Group.
Крупнейшие* IPO в истории
Источник: «Деньги» по открытым источникам.
*С учетом реализации опционов и допвыпусков акций.
После IPO SpaceX на пятую строчку рейтинга рискует опуститься американский автоконцерн General Motors. Компания, которую правительству США пришлось спасать во время мирового кризиса 2008 года и которая в итоге прошла через процедуру банкротства, в 2010 году триумфально вернулась на рынок. Производитель провел листинг на биржах Нью-Йорка и Торонто, получив от инвесторов в общей сложности $20,1 млрд. Позднее компания реализовала опцион на размещение акций еще на $3 млрд, доведя сумму привлеченных средств до рекордных на тот момент $23,1 млрд.
Вслед за GM в рейтинге — два китайских банка: Agricultural Bank of China и Industrial and Commercial Bank of China. Первый из них в июле 2010 года привлек $19,2 млрд, разместив свои акции на биржах Гонконга и Шанхая. С учетом опциона на допразмещение сумма полученных от инвесторов средств достигла тогда $22,1 млрд. Промышленный и торговый банк Китая свое IPO провел еще в 2006 году в тех же Гонконге и Шанхае. Изначально банку удалось получить около $19 млрд, реализация опциона на дополнительное размещение позволила увеличить сумму до $21,9 млрд.
В топ-10 самых масштабных IPO сейчас также входят страховая компания AIA Group ($20,5 млрд, 2010 год), платежный оператор Visa ($19,7 млрд, 2008 год), японский сотовый оператор NTT DoCoMo ($18,4 млрд, 1998 год) и итальянская энергетическая компания Enel ($18,3 млрд, 1999 год).