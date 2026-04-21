Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в центре Москвы

На Садовом кольце водитель BMW сбил велосипедиста и протаранил четыре автомобиля, сообщили в столичной Госавтоинспекции. Велосипедист погиб.

Авария произошла в районе дома №13 по Садовой-Черногрязской. Водителя и пассажира BMW госпитализировали с травмами различной степени тяжести. На месте происшествия работают сотрудники полиции и следственно-оперативная группа.

В 23:56 мск в столичном департаменте транспорта сообщали, что движение в районе ДТП затруднено. Внутренняя сторона Садового кольца полностью перекрыта. Машины пускают в объезд по встречке. На внешней стороне из всех полос работает только одна. Автомобилистов призвали искать пути объезда.