«Финуслуги» объявили о начале выплат по внебиржевым облигациям «ЕвроТранса»

«Финуслуги» получили средства по заявкам на продажу облигаций «ЕвроТранса» и начинают выплаты по просроченным платежам. Об этом сообщила пресс-служба платформы. «Финуслуги» фиксируют невыплаты «ЕвроТранса» по «народным облигациям» с 10 апреля.

Народные облигации — особый тип бумаг, который можно приобрести на «Финуслугах». Эмитенты продают облигации держателям напрямую через личный кабинет платформы. При этом бумагами не торгуют на бирже, из-за чего их цена не зависит от ситуации на рынке, а вернуть вложенные деньги можно не дожидаясь даты погашения.

Речь идет об облигациях серии RU000A109LH7 и RU000A10DEP2. Средства поступят на кошельки клиентов по мере обработки заявок с учетом накопленного купонного дохода за все дни просрочки, следует из пресс-релиза «Финуслуг» (есть у «Ъ»).

После невыплаты по «народным облигациям» стоимость акций «ЕвроТранса» на Мосбирже обновила исторический минимум, упав до 71,5 руб. За две недели бумаги подешевели на треть. Это не первый раз, когда «ЕвроТранс» не выполнил обязательства по ценным бумагам в срок. В марте компания сообщила о «техническом сбое» при выкупе «народных» облигаций, а в начале апреля допустила дефолт по биржевым облигациям

