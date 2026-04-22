Число китайских продавцов контрафактных игрушек на маркетплейсах выросло втрое
По итогам 2025 года количество китайских продавцов контрафактных игрушек на российских маркетплейсах выросло втрое. Такие данные приводит платформа BrandSecurity. На Ozon доля предпринимателей из КНР среди распространителей подделок достигла 96%, на Wildberries — 37%.
В Ассоциации индустрии детских товаров (АИДТ) подтверждают кратный рост нелегальной продукции. Президент АИДТ Антонина Цицулина пояснила «Ъ», что контрафакт почти полностью ушел в онлайн и связан с трансграничной торговлей и анонимными селлерами. По оценкам ассоциации «Антиконтрафакт», доля подделок в сегменте детских товаров сейчас составляет 34%.
С 1 июня 2025 года в России действует обязательная маркировка игр и игрушек для детей до 14 лет. Фиксация продаж через кассы станет обязательной с 1 сентября. В ЦРПТ (оператор системы «Честный знак») сообщили, что обеление рынка заметно уже сейчас: число нелегальных производителей сократилось втрое, а импортеров — в 2,4 раза.
Маркетплейсы усиливают контроль. В Ozon заявили «Ъ», что проверяют карточки товаров и документацию вручную. Wildberries совместно с Минпромторгом и ФТС ищет механизмы подтверждения безопасности импорта. В «Яндекс Маркете» отметили, что доля жалоб на контрафакт по всем категориям не превышает 0,08% от общего числа заказов.
