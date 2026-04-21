В Госдуме выступили против экспериментов с фиксацией средней скорости

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству предлагает отклонить проект поправок к КоАП, разрешающий проводить в регионах эксперименты по фиксации средней скорости между двумя или несколькими камерами. Соответствующее заключение комитета опубликовано в базе данных нижней палаты парламента, “Ъ” обратил на него внимание.

Практика наказания водителей за превышение средней скорости существовала в РФ до 2021 года. ГИБДД перестала штрафовать за это нарушение после решения Верховного суда РФ, где было сказано, что место и время совершения нарушения должно быть определено конкретно: нельзя указывать в постановлении неопределенный участок. Правительство РФ планировало урегулировать этот вопрос: Минтранс в 2023 году разработал поправки к ПДД, но их так и не приняли. В МВД заявляли, что до корректировки правил штрафы возвращать нельзя.

Отдельные регионы пытаются вернуть эту практику собственными силами, ссылаясь на то, что она позволяла эффективно бороться с нарушителями. Вологодская область, в частности, в июле 2025 года внесла поправки к КоАП о возможности проведения «правового эксперимента» по фиксации средней скорости, в ходе которого штраф будет выноситься по месту расположения последней на участке камеры. Инициативу поддержали заксобрания Астраханской области и Республики Коми.

В своем заключении комитет по госстроительству напомнил, что понятие «средняя скорость» (и требования к ее соблюдению) в ПДД не установлено — КоАП не может устанавливать ответственность за нарушение правил, которых не существует. Комитет также считает, что принятие закона может привести к дополнительным расходам на установку камер нового типа. Правило о вынесении штрафа по месту расположения последней камеры, считают в комитете, противоречит позиции Верховного суда. С собственными инициативами о возвращении штрафов за среднюю скорость ранее выступали власти Московской области, Татарстана и ЯНАО, но они поддержаны не были.

Иван Буранов