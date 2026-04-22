Все серое — детям

На российском рынке детских товаров продолжает расти доля контрафакта, причем сейчас такую продукцию предлагают не только локальные селлеры, но и продавцы из Китая. За 2025 год число предпринимателей из этой страны, торгующих на российских маркетплейсах контрафактными товарами для детей, выросло втрое. Это связано в том числе пока с недостаточным регулированием ввоза такой продукции, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

По итогам 2025 года число китайских селлеров, торгующих контрафактными игрушками на российских маркетплейсах, увеличилось в три раза, следует из данных платформы BrandSecurity. По данным аналитиков, сейчас предприниматели из Китая — основные продавцы таких товаров. Их доля среди всех селлеров, продающих контрафактные игрушки на Ozon, составляет 96% от общего числа, на Wildberries — 37%.

Кратный рост контрафакта фиксируют и в Ассоциации индустрии детских товаров (АИДТ). Сегодня он практически полностью сместился в онлайн и связан прежде всего с трансграничной торговлей и неидентифицируемыми продавцами, поясняет президент ассоциации Антонина Цицулина.

По данным ассоциации «Антиконтрафакт», доля контрафактной детской продукции на рынке сейчас достигает 34%. Для борьбы с ней с 1 июня 2025 года была введена обязательная маркировка игр и игрушек для детей до 14 лет.

Обязательная фиксация продаж маркированных товаров отрасли через кассы начнется с 1 сентября этого года, сообщили “Ъ” в ЦРПТ (оператор системы маркировки «Честный знак»). Однако обеление рынка видно уже сейчас, добавили там: число нелегальных производителей сократилось втрое, импортеров — в 2,4 раза.

Онлайн-площадки используют самые разнообразные инструменты для контроля за оригинальностью товаров. Ozon вручную проверяет карточки товаров и проводит проверку документов, сообщили “Ъ” в компании. В Wildberries говорят, что сейчас совместно с Минпромторгом и Федеральной таможенной службой вырабатывают эффективные инструменты подтверждения безопасности трансграничных товаров. В «Яндекс Маркете» добавили, что доля жалоб на контрафакт во всех категориях на платформе продолжает снижаться и сейчас не превышает 0,08% от всех заказов.

Директор Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров предполагает, что рост количества контрафактных детских товаров из Китая на маркетплейсах связан с тем, что онлайн-площадки не справляются с проверкой карточек всех товаров либо не заинтересованы в полноценном тщательном контроле из-за возможного падения прибыли. Но проблема контрафакта не является «специфически китайской», она в целом характерна для всей экосистемы маркетплейсов, включая российских селлеров, считает гендиректор BrandSecurity Руслан Кривулин.

Лишь среди китайских селлеров более 70% не идентифицируются по публичным реестрам, из-за чего правообладатели не имеют возможности взыскать с них убытки.

Сократить долю такой продукции на рынке сможет система подтверждения ожидания товаров для отслеживания импорта, вводимая с 1 июня текущего года в пилотном режиме, и активно обсуждаемое на рынке предложение Минпромторга РФ о введении НДС на зарубежные товары сразу до 22% в 2027 году, считает Артур Гафаров. В свою очередь, ввести эту меру поэтапно предлагает Минфин. Такие меры непременно приведут к росту цен на заграничную продукцию, что сделает и контрафактные детские товары менее привлекательными в цене. В среднем удорожание может составить 15–25% (см. “Ъ” от 26 февраля).

Индустрия детских товаров сейчас переживает не самый простой период. По данным АИДТ, в 2025 году оборот рынка вырос на 15% и составил около 2,1 трлн руб. При этом сами продажи снизились в целом на 8% год к году. Реализация конкретно товаров для творчества сократились на 13%, игрушек — на 5%. Это связано в том числе с падением рождаемости и большой долей ресейла в этой индустрии: родители все чаще предпочитают покупать подержанные товары этой категории.

Алина Мигачёва