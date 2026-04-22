Минцифры обсуждает ограничения продажи сим-карт на маркетплейсах

Ozon начал согласование с операторами связи списка селлеров, допущенных к торговле сим-картами. Об этом «Ъ» сообщили четыре источника на телекоммуникационном рынке. Площадка намерена оставить только верифицированных дилеров, чтобы исключить попадание в оборот активированных и оформленных на подставных лиц номеров.

«Ozon регулирует продажу симок, чтобы в качестве продавцов выступали только верифицированные селлеры. Компания обсуждает это с операторами, и они совместно подтверждают, какие продавцы останутся на площадке»,— пояснил один из собеседников «Ъ».

В Минцифры изданию заявили, что обсуждают меры борьбы с реализацией активированных карт на маркетплейсах. В ведомстве напомнили, что злоумышленники используют чужие номера в преступных целях, поэтому передача сим-карт посторонним запрещена законом. Продажа неактивированных карт остается легальной: их регистрация происходит через «Госуслуги» или салоны связи.

С 1 сентября 2025 года в России введен запрет на передачу сим-карт физлицами третьим лицам. Штраф за нарушение достигает 50 тыс. руб. По данным «Ъ», в 2025 году по требованию Роскомнадзора операторы заблокировали 18,45 млн сим-карт, что на 76% превышает показатели прошлого года. Также действует лимит на владение номерами: не более 20 для россиян и 10 для иностранцев.

Подробнее — в материале «Ъ» «Знай своего селлера».