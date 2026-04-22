Рестораторы попросили Мишустина отсрочить уплату НДС до конца года

Федерация рестораторов и отельеров России обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой перенести срок уплаты НДС за первый квартал для предприятий общепита, работающих на упрощенной системе налогообложения (УСН). С обращением ознакомился «Ъ». В аппарате правительства сообщили «Ъ», что пока письмо ассоциации не поступало.

Рестораторы опасаются, что необходимость заплатить налог до 28 апреля нанесет серьезный удар по бизнесу, который и так пострадал от рекордно низких выручек в январе—марте.

С начала 2026 года порог выручки для освобождения от НДС был снижен с 60 млн до 20 млн рублей. Однако для рестораторов сделали послабление: с 1 апреля и до конца года для них сохраняются прежние условия, но налог за первый квартал все равно придется заплатить в апреле. В ассоциации называют эту ситуацию «смерти подобной» для отрасли, особенно на фоне падения трафика: с 1 января по 23 марта рестораны и бары потеряли 3% посетителей по России, а в Москве — 12%.

Участники рынка отмечают, что падение спроса, дефицит кадров и усиление налоговой нагрузки уже привели к волне закрытий. В марте количество ресторанов в городах-миллионниках сократилось на 5% год к году, кафе — на 6%, баров — на 11%. Предприниматели надеются, что отсрочка позволит пополнить оборотные средства и не поднимать цены, что могло бы спровоцировать дополнительный отток клиентов.

