Облегчить налоговое время

Федерация рестораторов и отельеров России просит правительство отложить срок уплаты НДС за первый квартал до конца 2026 года. Иначе, опасаются участники рынка, будет нанесен существенный ущерб ресторанному бизнесу, который и так пострадал от сокращения спроса. За январь-март рестораны и бары по всей России потеряли 3% посетителей, а в Москве и Петербурге и вовсе 12% и 8%, соответственно.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Федерация рестораторов и отельеров России (ФРиО) 15 апреля обратилась к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой продлить до конца 2026 года срок уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) за первый квартал для предприятий общепита, работающих на упрощенной системе налогообложения (УСН) и ставших плательщиками этого сбора в бюджет с этого года. С обращением ознакомился “Ъ”. В аппарате правительства сообщили “Ъ”, что пока письмо ассоциации не поступало.

С начала 2026 года компании, чья выручка превышает 20 млн руб., обязаны платить НДС. До 2025 года планка была выше — 60 млн руб., но с 2026 года все предприниматели на УСН, чьи доходы за 2025 год превысили 20 млн руб., стали плательщиками НДС. Однако рестораторам удалось добиться льгот для отрасли. С 1 апреля и до конца 2026 года для них сохраняются прежние условия по уровню выручки, но за первый квартал текущего года операторы общепита обязаны оплатить НДС до 28 апреля.

В ФРиО считают, что уплата НДС в указанный срок нанесет существенный ущерб ресторанному бизнесу, создаст предпосылки для отказа от инвестиций в отрасль, закрытия кафе и ухода «в тень».

Первый квартал был «тяжелейшим для рынка», напоминает совладелец сетей лапшичных Wokker и гастромаркетов «Брикет Маркет» Никита Рогозный. По подсчетам сервиса «Чек Индекс», с 1 января по 23 марта рестораны и бары по всей России потеряли 3% посетителей, в Москве — 12%, в Петербурге — 8%. «Рестораторы до сих пор находятся в нокдауне, в том числе из-за рекордно низких выручек в первом квартале»,— говорит вице-президент по обороту алкогольной продукции на предприятиях сферы гостеприимства ФРиО Алексей Небольсин. По его словам, оплатить НДС в размере 5% от оборота «в ближайшее время будет смерти подобно для операторов общепита».

Падение спроса, дефицит кадров и усиление налоговой нагрузки уже вызвали волну закрытий в общепите. В марте количество ресторанов в российских городах-миллионниках сократилось на 5% год к году, до 7,2 тыс. точек. Число заведений быстрого питания уменьшилось на 2%, до 25 тыс., столовых — на 3%, до 4,7 тыс., кафе — на 6%, до 12,5 тыс., баров — на 11%, до 5,9 тыс., подсчитали в 2ГИС.

«У предпринимателей не накопилось запасов или пространства для маневра по части покрытия убытков провальных января—февраля, поэтому перенос налогов позволил бы пополнить оборотные средства компаний»,— полагает Никита Рогозный. Отсрочка уплаты налога позволит не поднимать цены еще и на уровень затрат на НДС, а значит, рестораны не испытают дополнительного оттока потребителей, соглашается гендиректор RestCon Елена Перепелица. Это, по мнению эксперта, повысит выживаемость многих предприятий, у которых околонулевая доходность.

Новая система налогообложения не только ударила по действующим предприятиям общепита, но и существенно сократила число инвесторов, планировавших запустить новый бизнес, в том числе по франшизе, говорит эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская.

По ее подсчетам, в январе—марте 2026 года спрос потенциальных предпринимателей на покупку франшиз заведений небольших форматов упал на 48%. Прежде всего речь идет о пекарнях, небольших кофейнях, точках шаурмы и фастфуд-заведениях на фудкортах, перечисляет госпожа Рождественская.

Партнер юрфирмы «МЭФ Legal» Сергей Челышков считает, что в недавно принятом законе об освобождении на три квартала от НДС рестораторов с выручкой до 60 млн руб. в год государство уже заложило все меры, на которые готово было пойти. Дальнейшие послабления, по крайней мере в отношении 2026 года, он считает маловероятными. По данным Росстата, в 2025 году номинальный объем ВВП составил 213,5 трлн руб. Оборот рынка общепита в этот период составил 4,3 трлн руб., говорится в подсчетах статслужбы.

Отмена НДС до конца текущего года даст время только на перестройку бизнес-модели, оптимизацию издержек, считает Анна Рождественская. Однако, по ее мнению, к значительному эффекту для всей индустрии, а именно оживлению активности в отрасли, открытию новых заведений, такое послабление не приведет. Никита Рогозный среди наиболее желаемых и эффективных мер для сферы общественного питания называет льготное кредитование и государственную защиту от арендодателей, которые «паразитируют на невозможности выйти из договоров аренды». Последняя мера была эффективной во время пандемии коронавируса, напоминает он.

Дарья Андрианова