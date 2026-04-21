Переполох на Сокольнической линии

В столичном метрополитене утром 21 апреля случился сбой. На перегоне между станциями «Комсомольская» и «Красные Ворота» состав совершил экстренное торможение: очевидцы рассказали об искрах из окон и о том, что им пришлось выбираться из поезда по туннелю. В некоторых Telegram-каналах предположили, что один из вагонов поезда сошел с рельсов. В городском департаменте это отрицают, заявив о «технической неисправности колесной пары третьего вагона». Полноценное движение по Сокольнической ветке восстановили примерно за три часа.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Станция «Комсомольская», Московский метрополитен

Инцидент на красной, Сокольнической линии метрополитена произошел во вторник, 21 апреля, около 10:00 мск. По сообщениям очевидцев, следующий по перегону от «Красных Ворот» до «Комсомольской» поезд сначала раскачался, а затем совершил экстренное торможение. После этого, как следует из видеоролика с места событий, со стороны одного из окон вагона посыпались искры и началось небольшое задымление. «Авария!» — уверенно и спокойно говорит автор видеосъемки, после чего с остальными свидетелями инцидента идет в другие вагоны.

Впоследствии пассажирам состава, по их словам, пришлось по туннелю выбираться из остановившегося поезда.

«Безопасности пассажиров ничего не угрожало, сотрудники метро помогли организованно покинуть остановленный поезд и пройти на станцию»,— сообщили в столичном метрополитене. Станцию «Красные Ворота» при этом заволокло дымом, ее посетители были эвакуированы, а на место прибыли кареты скорой помощи и пожарные.

Из-за инцидента движение поездов на Сокольнической ветке было перекрыто — на участке от станции «Бульвар Рокоссовского» до «Парка культуры». В столичной мэрии буквально в течение часа запустили так называемый компенсационный автобусный маршрут КМ — от станции «Черкизовская» до «Комсомольской». Пресс-секретарь московского метро Дмитрий Бочков попросил горожан пользоваться им, а также альтернативными ветками подземки и маршрутами городского трамвая. Движение на Сокольнической линии было полностью восстановлено около 12:50 мск.

В некоторых Telegram-каналах предположили, что причиной инцидента стал сход вагона с рельсов.

Некоторые эксперты заявляли, что в пользу этого говорит попавший на видео момент, когда очевидцы идут мимо перекошенной резиновой «гармошки», соединяющей вагоны поезда. Однако в столичном департаменте транспорта это категорически опровергают. «Это на 100% фейк, настоящая причина — в технической неисправности колесной пары третьего вагона»,— сообщила, в частности, советник столичного вице-мэра Максима Ликсутова Юлия Темникова, призвав «не смотреть и не слушать неофициальные источники».

Глава Союза пассажиров, член общественного совета Минтранса России Кирилл Янков считает, что причиной инцидента действительно могла быть сломанная «тележка», то есть колесная пара вагона, как говорят в мэрии. Но ее неисправность могла повлечь за собой и сход вагона с рельсов, в эту пользу говорят и ролики очевидцев, добавляет эксперт. Поломка может быть связана с дефектом на производстве, уточняет господин Янков, износом металла или нарушением при эксплуатации. Точную причину поймут после проведения технической экспертизы, так что «быстро ясно не станет», говорит он. При этом эксперт похвалил столичные власти за оперативную организацию компенсационных автобусных маршрутов и разъяснительную кампанию.

Александр Воронов