Леонид Тамбиев доработал до гранда
Хоккейное «Динамо» из Москвы назначило нового главного тренера
Московское «Динамо», которое стало одним из главных неудачников нынешнего сезона Континентальной хоккейной лиги, назначило на освободившийся после увольнения Вячеслава Козлова пост главного тренера Леонида Тамбиева. Это любопытный выбор. В КХЛ Тамбиев возглавлял только даже не мечтавший о больших достижениях из-за дефицита ресурсов «Адмирал». При нем владивостокский клуб показывал довольно интересный хоккей, а однажды даже смог выйти во второй раунд play-off, до которого в этом году не дотянули динамовцы.
Московское «Динамо» объявило о назначении главным тренером команды Леонида Тамбиева. Он занял пост, который освободился после увольнения в конце марта Вячеслава Козлова. Оно стало итогом очень неудачного сезона клуба, входящего в число грандов отечественного хоккея.
«Динамо» начинало его в статусе одного из фаворитов, а прорыв в полуфинал первенства 2025 года выглядел чем-то вроде трамплина для еще более серьезных достижений. Однако в этом чемпионате динамовцы выглядели гораздо хуже, чем в том, что ему предшествовал. Еще в ноябре они расстались с возглавлявшим клуб с 2021 года Алексеем Кудашовым, а сменивший его Вячеслав Козлов, специалист фактически без опыта работы главой тренерского штаба, попрощался с «Динамо» уже после play-off. Выступление в нем команды получилось чрезвычайно коротким. Московское «Динамо» вылетело уже в стартовом раунде play-off, «всухую», в четырех матчах, уступив минскому.
Выбирая преемника Козлова, московский клуб поставил на довольно любопытный вариант. У 55-летнего Леонида Тамбиева, известного в прошлом нападающего сборной Латвии, специфическая тренерская карьера. Она долго проходила на тех уровнях, что сразу за уровнем КХЛ,— в Молодежной хоккейной лиге и Высшей хоккейной лиге. Два клуба последней — санкт-петербургское «Динамо» и казахстанскую «Сарыарку» — Тамбиев привел к чемпионскому титулу, в конце концов заинтересовав и команду элитного эшелона. Это была команда, не претендовавшая на грандиозные свершения. В ноябре 2021 года Леонида Тамбиева пригласили во владивостокский «Адмирал», который до этого на три сезона выбыл из КХЛ из-за задолженностей. И после возвращения, даже избавившись от финансовых проблем, он не обрел возможностей, хотя бы близких к тем, какими обладают гранды.
Между тем Тамбиев оказался для «Адмирала» находкой. Уже в следующем после его появления сезоне команда неожиданно выстрелила.
Показывая неплохую игру в регулярном чемпионате, «Адмирал» занял седьмое место в Восточной конференции, а в первом раунде play-off, который до этого никогда не преодолевал, выбил в шести матчах высоко котировавшийся «Салават Юлаев». Во втором владивостокцы проиграли еще одному фавориту — «Ак Барсу», но в борьбе.
Соответствующего по яркости продолжения этот взлет, однако, не получил. В 2024 году «Адмирал» не попал в play-off, а в 2025-м сошел в первом раунде, хотя достаточно упорно сопротивлялся будущему финалисту «Трактору». В отставку Тамбиева отравили, как и Кудашова, посреди предыдущего сезона, после череды осечек. Покинув «Адмирал» в декабре, в феврале он трудоустроился в СКА на должность помощника главного тренера Игоря Ларионова, оказавшись наконец в клубе-гранде, причем потерпевшем примерно такую же по звучности катастрофу, что и московское «Динамо». Нестабильно выступавшие в регулярном первенстве петербуржцы до второго раунда play-off не добрались, проиграв серию с ЦСКА со счетом 1:4.