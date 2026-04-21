Суд не разрешил открыть роддом в Новокузнецке, где погибли девять младенцев

Суд продлил приостановку работы роддома № 1 в Новокузнецке, где в январе погибли девять младенцев, еще на 90 дней. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

По данным инстанции, при проведении проверки в стационаре были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Суд установил, что в учреждении не соблюдали необходимые требования санитарных правил при оказании медицинской помощи. Доступ в здание разрешен для проведения ремонтных работ и устранения нарушений.

С 1 по 12 января в роддоме № 1 погибли девять новорожденных, после чего стационар объявил о приостановке госпитализации из-за карантина по ОРВИ. Следственный комитет возбудил уголовные дела о причинении смерти по неосторожности и халатности. Главврач больницы был отстранен от должности.

