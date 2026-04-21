Более 70 россиян с семьями вылетели из Ливана на самолете МЧС

МЧС России вывезло из Ливана 73 россиянина, которые решили покинуть зону военного конфликта. Самолет Ил-76 вылетел из Бейрута в Москву. Среди пассажиров — 33 ребенка. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

На борту пассажиров сопровождает группа врачей отряда «Центроспас» и психологи центра экстренной психологической помощи МЧС. Россиян вывозят по поручению президента России Владимира Путина, сказали ТАСС в МЧС.

3 марта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную операцию на юге Ливана. Израильская сторона обвинила действующее там шиитское движение «Хезболла» в поддержке Ирана. 17 апреля началось 10-дневное перемирие между Израилем и Ливаном. По информации Reuters, израильская и ливанская делегации проведут переговоры 23 апреля.