Трамп рассказал, для чего США нужно перемирие с Ираном

США использовали двухнедельный режим прекращения огня с Ираном для полного перевооружения и пополнения боеприпасов, заявил президент Дональд Трамп.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / File Photo / Reuters

«Они пытаются перемещать свои ракеты даже во время перемирия, что, я думаю, было хорошей вещью, потому что мы полностью перезагружены. У нас так много боеприпасов. У нас так много всего, что мы стали гораздо, гораздо более мощными, чем четыре или пять недель назад»,— сказал господин Трамп в интервью CNBC.

Дональд Трамп отметил, что США не ожидают продления перемирия с Ираном. Вместе с тем, убежден американский президент, американской стороне удастся заключить выгодную сделку с Ираном, что позволит завершить боевые действия.

Основная цель военной операции США и Израиля против Ирана — остановка ядерной программы республики. После начала военных действий Иран перекрыл судоходство в Ормузском проливе, и это стало еще одним пунктом в переговорном процессе делегаций двух стран. Первый раунд 11 апреля прошел неудачно. Новая встреча, по данным CNN, должна состояться 22 апреля там же — в Исламабаде.