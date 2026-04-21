СКР начал «книжное дело»

Силовики провели обыски в «Эксмо». Задержан гендиректор Евгений Капьев. Следственные действия в крупнейшем издательстве страны проходят в рамках уголовного дела о распространении ЛГБТ-литературы, сообщили ТАСС в правоохранительных органах (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено). Сообщается, что речь может идти о схеме по распространению запрещенной литературы среди несовершеннолетних.

Помимо Евгения Капьева, на допрос увезли еще несколько топ-менеджеров, об этом журналистам рассказала директор департамента стратегических коммуникаций «Эксмо-АСТ» Екатерина Кожанова:

«Мы подтверждаем факт того, что сегодня генеральный директор издательства "Эксмо" Евгений Капьев и еще ряд сотрудников были доставлены для допроса в Следственный комитет Российской Федерации по уголовному делу об экстремизме, распространении книг издательства Popcorn Books, связанный с ЛГБТ-тематикой («международное движение ЛГБТ» признано в РФ экстремистским и запрещено). Это директор по дистрибуции, финансовый директор, генеральный директор и первый заместитель редакции по коммерческой деятельности».

В худшем случае Евгению Капьеву может грозить срок до 12 лет, а самому «Эксмо» — банкротство, считает управляющий коллегией адвокатов «Барсуков, Милютин и партнеры» Дмитрий Барсуков:

«УК РФ Статья 282.2 в своем пиковом случае подразумевает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. Но сам по себе допрос после обыска не подразумевает задержание в процессуальном смысле этого слова. Важно понимать, в каком статусе допрашивается директор издательства, является ли он свидетелем или подозреваемым. В зависимости от этого, руководитель издательства или выйдет с допроса свидетелем и спокойно уедет домой или закончит этот день с подпиской о невыезде или под стражей.

В любом случае, если в издательстве действительно была разработана и реализована такая схема, о которой пишут СМИ, то единоличный исполнительный орган издательства будет первым отвечать на вопросы и, как правило, нести ответственность за происходящее. Связывать обыски в данном случае с конкретными последствиями для конкретных лиц пока просто преждевременно. В данном случае со стороны органов следствия могут предприняты определенные обеспечительные меры, меры процессуального принуждения, связанные с отстранением генерального директора от должности на период предварительного следствия.

Возможно, если будут установлены какие-нибудь проводки по счетам, связанные с противоправной деятельностью, реализацией, складированием продукции, которая законом запрещена, не исключено, что могут быть изъяты значительные тиражи книг. Допускаю, что могут быть наложены аресты на банковские счета издательства, а это само по себе повлечет, конечно, остановку бизнеса, как следствие, и его банкротство».

Евгения Капьева и других сотрудников издательства подозревают в причастности к распространению романов «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит Ласточка», сообщили в правоохранительных органах. Подробнее о претензиях к произведениям — в справке “Ъ FM”.

«Лето в пионерском галстуке» было издано в 2021-м, а год спустя количество продаж превысило 250 тыс. экземпляров. Роман занял второе место в рейтинге самых популярных произведений первой половины 2022-го по версии Российского книжного союза, что принесло авторам и издателям около 50 млн руб. В августе вышло продолжение «О чем молчит Ласточка», где читатели встречаются с героями спустя 20 лет. Оба произведения написаны в соавторстве Еленой Малисовой и Катериной Сильвановой, которых Минюст признал иноагентами. В ноябре 2022 года, после вступления в силу закона о запрете пропаганды ЛГБТ, романы исчезли из продажи во многих торговых точках, включая «Лабиринт», Ozon, а также в цифровых сервисах «Литрес» и «Букмейт». 6 декабря оба издания сняли с реализации в «Читай-городе» и «Республике». По мнению некоторых обозревателей, сам закон во многом появился именно на волне скандала вокруг произведений. На обложках обеих книг были цитаты из Конституции о недопустимости цензуры. В мае прошлого года в отношении части сотрудников издательств Popcorn Books и Individuum, которые входили в холдинг «Эксмо-АСТ», возбудили дело о деятельности экстремистской организации, а нескольких топ-менеджеров отправили под домашний арест. Авторы покинули страну еще в 2022-м из-за угроз и риска уголовного преследования.

Ранее президент издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков заявил, что из библиотек могут изъять до половины всех книг. По его словам, это произойдет, если требования законов об иноагентах и нежелательных организациях будут исполняться буквально.

Анна Кулецкая, Ульяна Горелова