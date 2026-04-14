Издатели опасаются «книжных дел»

Библиотеки могут лишиться половины книг, если требования законов об иноагентах и нежелательных организациях будут исполняться буквально. Во всяком случае, риски таких изъятий видит президент издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков. На заседании оргкомитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения он предложил исходить из принципа отсутствия обратной силы закона. Позицию книгоиздателя приводят «Ведомости».

Речь, в частности, может идти и о книгах, когда проблемный статус имеют люди, которые писали комментарии к произведению, делали аннотацию или создавали макет. В поле зрения контролирующих органов потенциально могут попасть и произведения, давно ставшие классическими, отметил партнер юридической фирмы Comply Максим Али:

«Проблема подобного законодательства не в том, что оно 100% дотягивается до каждого, а в том, что оно порой работает выборочно. Правоохранительные органы приходит к тому, кто находится в фокусе их внимания. С одной стороны, кажется достаточно маловероятным, что раз у нас действительно 50% библиотечного фонда попадает под новое регулирование, в каждую библиотеку завтра придет проверка.

Но тем не менее появляется еще одна строчка в чек-листе, которую не так уж сложно исполнить. Все-таки такой риск исключать нельзя.

Так, можно вспомнить дело Европейского университета, у которого в библиотеке обнаружились издания, созданные при каком-то участии нежелательных организаций. Закон нам прямо говорит про то, что нельзя распространять материалы, которые произведены подобным образом. При этом что такое "изданные при участии", не очень понятно».

Президент группы «Эксмо-АСТ» предложил вывести из-под рисков возможного изъятия из библиотек книги, которые были изданы до того, как получили соответствующий статус. Отрасль критически нуждается в понятных и прозрачных правилах игры, подчеркнул издатель и главный редактор Ad Marginem Press Михаил Котомин:

«Нет ничего приятного в этих законах, которые все время имеют обратную силу. Все это, конечно, очень сильно упирается в правоприменение. Законодателям важно понимать, что книга — это медленное медиа. Она очень долго существует. Копию в среднем читают около пяти владельцев, потом тома оседают в букинистических магазинах, библиотеках, у них гораздо более долгая жизнь. Весь этот книжный объем не отмодерируют.

Издатели сигнал услышали и в силу своих возможностей пытаются в новых изданиях избегать поводов для изъятия или экспертиз. Но от нас, к сожалению, тут мало что зависит. Нужно, чтобы было разъяснено правоприменение, потому что нежелательными организациями признаются, в частности, западные университеты. Можно себе представить, сколько таких книг находится на полках».

На фоне дискуссии о возможных изъятиях президент Российского книжного союза Сергей Степашин предложили наделить экспертный центр организации статусом «единого окна» для правового анализа произведений. При этом только Российская государственная библиотека хранит более 48 млн изданий. Сопоставимое число единиц хранения и в Российской национальной библиотеке — около 39 млн.

