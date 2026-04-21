«Африканский корпус» освободил в Мали захваченных террористами в 2024 году геологов

«Африканский корпус» провел в Мали операцию по освобождению сотрудников российской геологоразведочной компании Олега Грету и Юрия Юрова, захваченных в 2024 году в Нигере. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Как отмечается в публикации, двоих геологов захватила в заложники террористическая группировка «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (связана с Аль-Каидой; запрещенные в России террористические группировки). Освобожденные — гражданин России Олег Грет, 1962 года рождения, и гражданин Украины Юрий Юров, 1970 года рождения, отметили в ведомстве.

Врачи «Африканского корпуса» выявили у них многочисленные заболевания и сильное физическое истощение. Они будут доставлены военным самолетом в Москву для прохождения лечения и реабилитации. «Руководство российской компании выразило благодарность … за освобождение своих сотрудников», — отметили в Минобороны.

Олега Грету и Юрия Юрова захватили в заложники 18 июля 2024 года в Нигере, где они сотрудничали в качестве геологов с неназванной российской компанией. Вместе с ними были похищены еще два человека, отмечал МИД России. В августе боевики джихадистской группировки распространили в соцсетях видео, на котором двое мужчин на английском языке представились как россияне Олег Грета и Юрий Юров. На записи требования о выкупе не озвучивались.

«Африканский корпус» — российское военизированное формирование, созданное в конце 2023 года для обеспечения безопасности российских военных и экономических интересов России в странах Африки. Подразделение входит в структуру Минобороны РФ. В 2024 году «Африканский корпус» начал работу в Нигере по обучению местных силовиков борьбе с терроризмом. В 2025 году МИД РФ сообщал, что корпус участвует в антитеррористических операциях в Мали по приглашению властей страны.