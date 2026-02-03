Что такое Африканский корпус

Африканский корпус — российское военизированное формирование, созданное в конце 2023 года с целью обеспечения безопасности российских военных и экономических интересов в странах Африки.

Подразделение входит в структуру Минобороны РФ. При заключении контракта добровольцам присваивается воинское звание и предоставляется официальный статус военнослужащего, включая выслугу лет, социальные льготы и соответствующие привилегии.

Корпус предлагает широкий спектр вакансий — от стрелков, артиллеристов и специалистов тылового обеспечения до IT-экспертов, специалистов ремонтных бригад, медицинского персонала и переводчиков.

В январе 2024 года сообщалось о прибытии 100 специалистов корпуса в столицу Буркина-Фасо и планах увеличить контингент до 300 военнослужащих. В апреле того же года Африканский корпус начал работу в Нигере по обучению местных силовиков борьбе с терроризмом. В 2025 году МИД РФ сообщал, что военнослужащие этого подразделения участвуют в антитеррористических операциях в Мали по приглашению властей этой страны.

С ноября 2024 года Африканский корпус находится под санкциями Великобритании.