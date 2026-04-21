Ростовский экспортер зерна отчитался об убытке в 6,39 млрд рублей

ООО «Родные поля» (бывший ТД «РИФ»), зарегистрированное в Ростове-на-Дону, по итогам 2025 года получило чистый убыток в размере 6,39 млрд руб. против прибыли 5,55 млрд руб. годом ранее. Как выяснил «Ъ-Ростов», изучив бухгалтерскую отчетность компании в системе СПАРК– Интерфакс, выручка предприятия сократилась более чем в 40 раз — до 2,32 млрд руб. против 98,6 млрд руб. в 2024 году.

Согласно отчетности, компания сохранила положительную валовую прибыль, однако по итогам года зафиксировала убыток от продаж в размере 1,2 млрд руб. Существенное давление на финансовый результат оказал рост коммерческих расходов, которые превысили выручку и составили 2,4 млрд руб.

Финансовое положение предприятия ухудшилось на фоне снижения операционных показателей. Активы компании сократились до 16,6 млрд руб., при этом за последние два года их объем снизился почти втрое. Чистые активы остаются положительными и составляют около 10,9 млрд руб.

Дополнительным фактором, повлиявшим на деятельность компании, стали изменения в структуре собственности. Как ранее сообщал «Ъ», Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства 100% долей ООО «Родные поля». Основанием стало наличие у бенефициара компании Петра Ходыкина иностранного гражданства при отсутствии соответствующего разрешения на участие в стратегическом предприятии.

После этого функции единоличного исполнительного органа были переданы управляющей компании «РСХБ-Финанс», связанной с Россельхозбанком. Участники рынка связывают это с процессом реструктуризации бизнеса.

ООО «Родные поля» ранее входило в число крупнейших экспортеров зерна в России и осуществляет деятельность в порту Азов, где занимало значительную долю в перевалке сыпучих грузов. Активы компании включают собственный флот, железнодорожный подвижной состав и портовую инфраструктуру.

По оценкам участников рынка, позиции компании в последние годы ослабли. Как отмечал директор «Совэкона» Андрей Сизов, после 2022 года доля «Родных полей» на рынке зернового экспорта снизилась, а закупочная активность сократилась, что отразилось на конкуренции среди покупателей зерна.

На фоне снижения операционной активности сохраняется высокая судебная и исполнительная нагрузка. По данным СПАРК, в отношении компании открыты десятки исполнительных производств на миллиарды рублей, а также рассматриваются арбитражные споры на значительные суммы.

Несмотря на ухудшение финансовых показателей, компания сохраняет статус крупного предприятия и продолжает операционную деятельность, включая обеспечение судоходства и работу с зерновыми грузами.

Роман Лаврухин