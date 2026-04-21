Три человека пострадали при ударе БПЛА в Белгородской области

При ударе беспилотников в Белгородской области ранены двое мужчин и одна женщина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По словам господина Гладкова, в районе села Пуляевка дрон ударил по легковому автомобилю, мирный житель получил тяжелые ранения. Его доставили в больницу № 2 в Белгороде, где проводят операцию. В селе Солдатское удар БПЛА также пришелся по авто, пострадал мужчина. Его с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями, переломом и ожогами доставили в областную клиническую больницу.

В Белгороде мирная жительница получила осколочные ранения при ударе дрона по социальному объекту. Ее госпитализировали в городскую больницу № 2. В атакованном здании повреждены остекление и фасад.