Кузнеца заковали надолго

Житель Крыма Олег Приходько, отбывающий третий срок за подготовку терактов и реабилитацию нацизма, вновь предстанет перед судом. Теперь ему инкриминируют содействие терроризму и подстрекательство к госизмене. По версии следствия, он предлагал сокамерникам вербоваться на СВО, а затем сдаваться в плен и переходить на сторону украинской армии. Приходько, которому грозит пожизненный срок, свою вину ни по одному делу не признал.

Бывшего кузнеца Олега Приходько сотрудники ФСБ задержали в октябре 2019 года в Сакском районе полуострова. Ему предъявили обвинение в подготовке терактов, а также изготовление взрывного устройства и незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ.

Тогда силовики установили, что 61-летний крымчанин участвовал в событиях киевского Евромайдана в 2013–2014 годах и не принял присоединение Крыма к РФ, но российский паспорт получил. Его привлекали к административной ответственности за пропаганду нацистской символики и атрибутики, запрещенной в России. Он вывешивал портреты Гитлера и Бандеры, набил себе татуировки с эмблемами нацистской Германии и т. п.

В материалах первого уголовного дела говорилось, что кузнец Олег Приходько нашел сообщников, готовых забросать бутылками с «коктейлем Молотова» генконсульство России во Львове, а сам собирался взорвать бомбу в здании администрации крымского курортного города Саки, чтобы «показать Кремлю, что Крым надо вернуть».

При обыске у него нашли тротиловую шашку, четыре бутылки с зажигательной смесью, а также бомбу осколочно-фугасного действия.

Фигурант отрицал свою вину, заявив, что взрывчатку ему подбросили. Его защита подвергала сомнению представленные обвинением доказательства и называла их несостоятельными. Дочь Приходько Наталья Швецова заявляла прессе, что ее отца якобы пытали и отказывали ему в медпомощи.

В марте 2021 года Южный окружной военный суд приговорил Приходько к пяти годам колонии строгого режима, а также оштрафовал на 110 тыс. руб. (обвинение просило назначить ему 11 лет лишения свободы). Весной 2022 года Ворошиловский райсуд Ростова-на-Дону добавил Приходько к сроку еще один месяц за то, что он нецензурно выругался на одном из судебных заседаний.

Крымчанин должен был выйти на свободу в 2024 году, но его обвинили по новому делу — о призывах к терроризму и реабилитации нацизма и приговорили еще к четырем с половиной годам лишения свободы. Обвинение строилось на показаниях осужденных, с которыми он отбывал срок.

В середине апреля текущего года в Южный окружной военный суд поступило уже третье дело в отношении кузнеца. Теперь по обвинению в содействии терроризму и подстрекательстве к государственной измене.

В ЦОС ФСБ заявили, что, находясь в ИК-2 Краснодарского края, Приходько предлагал сокамерникам заключать контракт с Минобороны РФ и идти на передовую, а затем убивать командиров, сдаваться в плен и переходить на сторону украинской армии. По данному обвинению 67-летнему заключенному грозит пожизненный срок.

Представители защиты крымчанина не комментируют этот процесс, ссылаясь на адвокатскую тайну.

Александр Дремлюгин, Симферополь