Приставы арестовывают активы бывшего топ-менеджмента «Роснано»

Судебные приставы арестовывают активы бывшего главы госкорпорации «Роснано» Анатолия Чубайса в рамках арбитражного дела о взыскании 5,5 млрд руб. убытков, сообщает ТАСС.

Третье исполнительное производство открыто 14 апреля на основании решения Арбитражного суда Москвы о частичном удовлетворении иска «Роснано» к своим бывшим топ-менеджерам, среди которых самарский бизнесмен и музыкант Владимир Аветисян. Сумма претензий складывается из 3,9 млрд руб. и $20,4 млн, что в сумме составляет более 5,5 млрд руб.

Суд не согласился с претензиями корпорации только к одному из ответчиков — бывшему гендиректору дочерней компании «Роснано» Николаю Тычинину.

Иск в Арбитражный суд Москвы был подан в марте 2025 года. «Роснано» потребовало компенации убытков от проекта Plastic Logic.

В октябре того же года компания подала иск непосредственно к Владимиру Аветисяну — с требованием признать недействительными сделки господина Аветисяна по продаже долей ООО «Вариант», ООО «М-Групп», ООО «Эл-транзит плюс», ООО «Линия-Э», ООО «Электех» и ООО «Проэнерджи». Представители «Роснано» заявили в суде, что сделки совершены с целью «увода активов от возможного взыскания» в рамках иска о взыскании убытков с бывшего руководства.

В ходе рассмотрения иска к бизнесмену выяснилось, что доли в ООО «Вариант», ООО «М-Групп», ООО «Эл-транзит плюс», ООО «Линия-Э», ООО «Электех» и ООО «Проэнерджи» уже вернулись в собственность бизнесмена и договоры купли-продажи расторгнуты.

Арбитражный суд продолжает рассматривать другой иск госкорпорации к Анатолию Чубайсу, Владимиру Аветисяну и другим экс-руководителям — о возмещении убытков, связанных с проектом Crocus. Проект предполагал запуск производства магниторезистивной оперативной памяти, но достигнуть желаемых результатов не удалось. Сумма исковых требований составляет 11 млрд руб.

Сабрина Самедова