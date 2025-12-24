Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Имущество бизнесмена Владимира Аветисяна попало под арест

Арбитражный суд Москвы удовлетворил запрос «Роснано» и арестовал денежные средства и имущество ряда бывших руководителей компании, включая Анатолия Чубайса. Решение принято в рамках обеспечения иска «Роснано» к экс-менеджерам о возмещении убытков по проекту Crocus.

Фото: Дмитрий Карпов

Под арест также попали активы других бывших членов правления компании, среди которых самарский бизнесмен Владимир Аветисян. В пределах заявленных исковых требований у предпринимателя арестовали 3,6 млрд руб. Всего по делу проходит 13 ответчиков.

Иск был подан в суд 12 декабря. Суд арестовал имущество господина Чубайса в сумме, соответствующей заявленным исковым требованиям, которые составляют 11,9 млрд руб. В «Роснано» пояснили, что данная мера необходима для предотвращения возможного вывода активов ответчиками за пределы Российской Федерации.

Андрей Сазонов