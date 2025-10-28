Владимир Аветисян оказался в долях

Арбитражный суд завершил рассмотрение иска «Роснано» к Владимиру Аветисяну и трем организациям, которым бизнесмен весной этого года продал доли в уставном капитале шести компаний — ООО «Вариант», ООО «М-Групп», ООО «Эл-транзит плюс», ООО «Линия-Э», ООО «Электех» и ООО «Проэнерджи». Как заявили представители госкорпорации в суде, сделки по продаже долей заключены с целью «увода активов от возможного взыскания» в рамках другого арбитражного дела — о взыскании убытков с бывшего топ-менеджмента «Роснано» из-за проекта Plastic Logic. Решением суда в иске отказано, однако в ходе рассмотрения дела требования «Роснано» фактически были удовлетворены — договоры купли-продажи активов были расторгнуты нотариусом, и доли вернулись в собственность Владимира Аветисяна.

Резолютивная часть решения Арбитражного суда Москвы об отказе в иске «Роснано» опубликована в электронной картотеке суда на прошлой неделе. На рассмотрение искового заявление у судьи Елены Большебратской ушло около 4 месяцев. Госкорпорация требовала признать недействительными сделки Владимира Аветисяна по продаже долей ООО «Вариант», ООО «М-Групп», ООО «Эл-транзит плюс», ООО «Линия-Э», ООО «Электех» и ООО «Проэнерджи».

Доли ООО «Вариант» (33,33%), ООО «М-Групп» (25%), ООО «Эл-Транзит Плюс» (25%) приобрело ООО «МСК Логистика». ООО «МСК-СЭК» получило доли в ООО «Линия-Э» (40,8962%) и ООО «Электех» (27,7782%), а «ОЭС-Самараэнергосбыт» — в ООО «Проэнерджи» (39,4563%).

Представители «Роснано» заявили в суде, что сделки совершены с целью «увода активов от возможного взыскания» в рамках другого арбитражного дела — о взыскании убытков с бывшего топ-менеджмента «Роснано» по проекту Plastic Logic. В июне суд арестовал счета и имущество бывших топ-менеджеров в пределах исковых требований в размере 5,6 млрд руб. Кроме Владимира Аветисяна обеспечительные меры были приняты в отношении Анатолия Чубайса, Юрия Удальцова, Олега Киселева, Бориса Подольского, Германа Пихоя, Дмитрия Пимкина и Николая Тычинина. При этом «Роснано» добивается солидарного взыскания убытков на сумму почти 3,9 млрд руб. и $20,4 млн. Владимир Аветисян в 2013-2021 годах был заместителем председателя правления госкорпорации «Роснано», курировал работу проектного центра, создание новых инвестиционных фондов и управление ими.

Иск «Роснано» об оспаривании сделок Владимира Аветисяна сопровождался заявлением о принятии обеспечительных мер в виде ареста долей и запрета компаниям отчуждать имущество, реорганизовываться или ликвидироваться. Эти требования суд удовлетворил. Представители Владимира Аветисяна и трех компаний-соответчиков с требованиями «Роснано» не согласились и выступили против удовлетворения иска.

В сентябре этого года суд отменил обеспечительные меры, наложенные на принадлежавшие Владимиру Аветисяну доли в шести компаниях. Позже выяснилось, что доли в ООО «Вариант», ООО «М-Групп», ООО «Эл-транзит плюс», ООО «Линия-Э», ООО «Электех» и ООО «Проэнерджи» вернулись в собственность бизнесмена после того, как нотариус расторг договоры купили-продажи активов.

По данным «СПАРК-Интерфакса», деятельность компании «Вариант», чистая прибыль которой в прошлом году превысила 30 млн руб., связана со сдачей недвижимости в аренду. «М-Групп» и «Эл-транзит Плюс», которые менее прибыльны, специализируются на передаче электроэнергии. Остальные организации, как указано в «СПАРК-Интерфаксе», связаны с деятельностью холдингов.

Как поясняет советник, адвокат Forward Legal Олег Шейкин, несмотря на отказ в удовлетворении иска, правовой эффект, на который был направлен иск «Роснано», достигнут.

«Полный текст решения пока не изготовлен, поэтому преждевременно говорить о точных мотивах отказа в иске, однако вероятнее всего в качестве основной причины суд укажет на возврат Владимиру Аветисяну долей в обществах. Из определения суда об отмене обеспечительных мер по этому же делу следует, что в период рассмотрения спора стороны договоров в нотариальном порядке их расторгли, и доли вернулись Владимиру Аветисяну»,— говорит Олег Шейкин. Адвокат отмечает, что, пока не рассмотрен иск «Роснано» о взыскании убытков с бывшего руководства, право корпорации на оспаривание договоров Владимира Аветисяна является спорным.

