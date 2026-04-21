Экс-чиновник Британии заявил о давлении офиса Стармера при проверке Мандельсона

Ушедший в отставку замглавы МИД Британии Олли Роббинс заявил, что проверка Питера Мандельсона, дружившего с финансистом Джеффри Эпштейном, перед его назначением послом в США в прошлом году проходила под «постоянным давлением». По словам бывшего британского чиновника, офис премьера Кира Стармера хотел отправить дипломата в Вашингтон в короткие сроки, чтобы успеть до инаугурации Дональда Трампа.

Фото: House of Commons / UK Parliament / AP

На слушаниях в комитете британского парламента по иностранным делам Олли Роббинс заявил, что офис премьера постоянно просил обновленную информацию о проверке кандидатуры Мандельсона и интересовался не ее итогами, а тем, когда все процедуры будут завершены. «В канцелярии премьер-министра очень сильно надеялись, что он (Питер Мандельсон.— “Ъ”) как можно скорее приступит к своим обязанностям и окажется в Америке»,— пояснил Роббинс (цитата по The Guardian).

При этом, по его словам, МИДу пришлось настаивать на том, что Питер Мандельсон — на тот момент член Палаты лордов, занимавший в прошлом разные министерские посты — все равно должен пройти проверку Службы безопасности (UK Security Vetting), в то время как представители кабинета министров «вели дебаты» на этот счет.

Как пишут СМИ, по итогам проверки служба безопасности заявила о «высокой обеспокоенности» по поводу надежности Мандельсона и отметила галочку в пункте «отказать» в доступе к секретной информации в типовой форме по кандидатам (образец такой формы правительство опубликовало на прошлой неделе). Роббинс же настаивает, что никаких письменных отчетов не получал, но служба безопасности ему в устной форме донесла: они «склоняются к тому, чтобы рекомендовать отказ в допуске», «дело Мандельсона на грани». МИД же счел, что эти проблемы можно урегулировать, так как, по словам Роббинса, они не касались связей чиновника с Джеффри Эпштейном.

Олли Роббинс заявил, что не передал информацию о возможных опасениях в офис премьера, поскольку не имел на это права из-за конфиденциальности данных. Кир Стармер, накануне отвечавший на вопросы Палаты общин по этому делу, настаивал, что ведомство должно было его предупредить. Из-за «утраты доверия» Олли Роббинса отправили в отставку.

Питера Мандельсона назначили послом США в январе 2025-го, а спустя семь месяцев уволили — сразу после публикации Минюстом США «файлом Эпштейна».

Лусине Баласян