Стармер обвинил МИД Британии в сокрытии информации о Мандельсоне

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что не стал бы назначать послом страны в США Питера Мандельсона, дружившего с финансистом Джеффри Эпштейном, если бы знал детали его биографии. Глава британского правительства также обвинил МИД страны в том, что ему не передали информацию о ненадежности Мандельсона.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер

Фото: Alastair Grant / AP Премьер-министр Великобритании Кир Стармер

Служба проверки безопасности (UK Security Vetting), изучив биографию Мандельсона, в феврале 2025 года рекомендовала МИДу страны не допускать его до строго секретной информации. Однако ведомство проигнорировало отчет при назначении Мандельсона послом в США, о чем стало известно на прошлой неделе из публикации The Guardian.

«Этот факт мог и должен был быть доведен до моего сведения до того, как он занял свой пост»,— заявил Кир Стармер на слушаниях в Палате общин, куда его вызвали в связи с обнародованной информацией (цитата по Washington Post). Он принес извинения и сообщил, что поручил службе безопасности «рассмотреть любые проблемы, связанные с безопасностью, которые возникали во время пребывания Питера Мандельсона на посту».

Источники The Guardian сообщали, что Кир Стармер «был в ярости», когда выяснил, что его держали в неведении об отчете. В итоге замглавы МИД Британии Олли Роббинс покинул пост, так как Кир Стармер и глава ведомства Иветт Купер «утратили доверие к нему», рассказывали собеседники издания. Тем временем 21 апреля Роббинс должен ответить на вопросы депутатов в Палате общин.

Питера Мандельсона уволили в сентябре 2025 года, спустя семь месяцев после назначения. Поводом стала публикация Минюстом США «файлов Эпштейна», согласно которым посол не только дружил с финансистом, но и мог передавать ему конфиденциальную информацию о работе британского правительства. Эти сведения проверяет полиция Великобритании.

Лусине Баласян