Липецкая область лидирует в Черноземье по росту экспорта зерна в начале 2026-го

В первом квартале 2026 года Липецкая область показала самый высокий рост экспортных поставок зерна в порты Азово-Черноморского бассейна (АЧБ) среди регионов Черноземья. Регион увеличил объемы экспорта по сравнению с показателями прошлого года более чем в пять раз — с 59 тыс. т до 332 тыс. т. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в аналитическом центре «Русагротранс» (входит в «Деметра-холдинг»).

Лидером по объему экспорта в макрорегионе стала Тамбовская область. С начала года регион поставил 370 тыс. т пшеницы в порты АЧБ, что более чем втрое выше показателей за аналогичный период прошлого года (111 тыс. т).

Данные по другим областям Черноземья аналитики не приводят, однако отмечают, что положительную динамику показали все регионы. Всего за первый квартал 2026-го из Черноземья поставили на экспорт более 1,1 млн т пшеницы. При этом на март пришелся самый большой объем поставок — более 460 тыс. т.

«Для текущего сезона характерна высокая доля железнодорожных перевозок в экспорте зерновых. Основная причина — изменения в структуре производства зерна по регионам, которые привели к росту ж/д поставок из Поволжья, Центра и Сибири и значительному сокращению поставок автотранспортом с Юга»,— пояснили в «Русагротрансе».

Вчера «Ъ-Черноземье» сообщал, что за первые три месяца 2026 года Курская область увеличила экспорт продукции АПК на 44% — до $233,4 млн. Лидирующие позиции по экспортным поставкам занимают зерновая, молочная и масложировая отрасли.

Егор Якимов