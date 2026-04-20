Курская область увеличила экспорт продукции АПК на 44%

За первые три месяца 2026 года экспорт продукции агропромышленного комплекса (АПК) Курской области составил $233,4 млн, что на 44% превышает цифры за аналогичный период прошлого года. Лидирующие позиции по экспортным поставкам занимают зерновая, молочная и масложировая отрасли. Об этом сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Рост экспорта продукции АПК Курской области — это не только показатель успешной работы местных предприятий, но и результат системной реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт»,— прокомментировали результаты в минсельхозе.

В конце февраля «Ъ-Черноземье» писал, что Курская область заняла 13 место в общероссийском рейтинге инновационного развития АПК от Россельхозбанка (РСХБ). Ключевым критерием для попадания в топ стал уровень затрат регионов на инновационную деятельность. Специалисты РСХБ провели анализ на основе статистики ЕМИСС, Росстата и других данных из открытых источников, а также анкетирования представителей рынка в регионах, экспертов и ученых. Выше всех представителей макрорегиона в рейтинге оказалась Воронежская область, занявшая второе место.

Денис Данилов