Курская «Авиаавтоматика» требует с пермского фермера почти 101 млн рублей

Арбитражный суд Курской области зарегистрировал иск местного АО «Авиаавтоматика им. В.В. Тарасова» к пермскому индивидуальному предпринимателю (ИП) и главе крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ) Ирине Леви. Сумма требований составляет 100,7 млн руб. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Иск приняли к производству. Авиаавтоматика» требует взыскать с ИП 70 млн руб. основного долга по договору займа от 10 декабря 2020 года, а также проценты за пользование средствами в сумме 30,7 млн руб. с 12 декабря 2020-го по 27 февраля 2026-го. При этом истец просит, чтобы их начисление продолжилось до дня полного погашения задолженности. Судебное заседание по делу состоится 2 июня. Ранее стороны в суде не встречались.

По данным Rusprofile, АО «Авиаавтоматика имени В.В. Тарасова» было зарегистрировано в Курске в мае 1994 года. Основной вид деятельности — производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления. Генеральный директор — Евгений Ли. Учредители и финансовые показатели компании не разглашаются. КФХ Ирины Леви зарегистрировано в Оханском районе Пермского края в марте 2014 года. Основной вид деятельности — разведение племенного мясного и прочего крупного рогатого скота, включая буйволов, яков и других.

В феврале «Ъ-Черноземье» сообщал, что в Арбитражный суд Курской области поступило три иска местного главы КФХ Александра Первака к местному же заводу АО «Промсахар» на 80,5 млн руб. Впоследствии предприниматель отозвал заявления.

