Курский фермер передумал судиться с «Промсахаром» за 80 млн рублей долга
Арбитражный суд Курской области вернул местному главе крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ) Александру Перваку три иска к местному же сахарному заводу АО «Промсахар» (входит в холдинг «Объединенные кондитеры» группы «Гута» Юрия Гущина). Совокупная сумма требований по всем искам составляла 80,5 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Отозвать иски решил сам фермер. Причины решения не раскрываются. В суде также указали, что заявления не были приняты к производству на момент ходатайств господина Первака. Госпошлину предприниматель также не платил.
Претензии фермера возникли из-за задолженности «Промсахара» по договорам поставок, заключенным в 2025 году. Подробности исков не уточнялись. Самый крупный иск на 47,4 млн руб. и еще один на 16 млн руб. курский арбитраж не принял, так как господин Первак не уплатил госпошлину. Третий иск на 17 млн руб. не был принят, поскольку с момента возникновения претензий не прошел месяц для досудебного урегулирования. Ранее стороны в суде не встречались.
По данным Rusprofile, АО «Промсахар» зарегистрировано в Рыльском районе Курской области в 2024 году. Основной вид деятельности — производство сахара. Уставный капитал — 95 млн руб. Учредителем общества является московское АО «Мин-инвест», чьи владельцы не раскрываются. В 2024 году выручка «Промсахара» составила 2,2 млрд руб., чистый убыток — 131 млн руб. Финансовые показатели за 2025 год пока не публиковались. Управляет компанией столичное ООО «Объединенные кондитеры».
КФХ Александра Первака зарегистрировано в Льгове Курской области в 2018 году. Основной вид деятельности — выращивание зерновых, зернобобовых культур и семян масличных культур.
В 2019 году «Ъ-Черноземье» сообщал, что «Промсахар» намерен удвоить мощности сахарного завода — до 6 тыс. т в сутки.