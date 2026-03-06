Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Курский фермер передумал судиться с «Промсахаром» за 80 млн рублей долга

Арбитражный суд Курской области вернул местному главе крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ) Александру Перваку три иска к местному же сахарному заводу АО «Промсахар» (входит в холдинг «Объединенные кондитеры» группы «Гута» Юрия Гущина). Совокупная сумма требований по всем искам составляла 80,5 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Отозвать иски решил сам фермер. Причины решения не раскрываются. В суде также указали, что заявления не были приняты к производству на момент ходатайств господина Первака. Госпошлину предприниматель также не платил.

Претензии фермера возникли из-за задолженности «Промсахара» по договорам поставок, заключенным в 2025 году. Подробности исков не уточнялись. Самый крупный иск на 47,4 млн руб. и еще один на 16 млн руб. курский арбитраж не принял, так как господин Первак не уплатил госпошлину. Третий иск на 17 млн руб. не был принят, поскольку с момента возникновения претензий не прошел месяц для досудебного урегулирования. Ранее стороны в суде не встречались.

По данным Rusprofile, АО «Промсахар» зарегистрировано в Рыльском районе Курской области в 2024 году. Основной вид деятельности — производство сахара. Уставный капитал — 95 млн руб. Учредителем общества является московское АО «Мин-инвест», чьи владельцы не раскрываются. В 2024 году выручка «Промсахара» составила 2,2 млрд руб., чистый убыток — 131 млн руб. Финансовые показатели за 2025 год пока не публиковались. Управляет компанией столичное ООО «Объединенные кондитеры».

КФХ Александра Первака зарегистрировано в Льгове Курской области в 2018 году. Основной вид деятельности — выращивание зерновых, зернобобовых культур и семян масличных культур.

В 2019 году «Ъ-Черноземье» сообщал, что «Промсахар» намерен удвоить мощности сахарного завода — до 6 тыс. т в сутки.

Егор Якимов