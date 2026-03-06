Курский фермер передумал судиться с «Промсахаром» за 80 млн рублей долга

Арбитражный суд Курской области вернул местному главе крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ) Александру Перваку три иска к местному же сахарному заводу АО «Промсахар» (входит в холдинг «Объединенные кондитеры» группы «Гута» Юрия Гущина). Совокупная сумма требований по всем искам составляла 80,5 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Отозвать иски решил сам фермер. Причины решения не раскрываются. В суде также указали, что заявления не были приняты к производству на момент ходатайств господина Первака. Госпошлину предприниматель также не платил.

Претензии фермера возникли из-за задолженности «Промсахара» по договорам поставок, заключенным в 2025 году. Подробности исков не уточнялись. Самый крупный иск на 47,4 млн руб. и еще один на 16 млн руб. курский арбитраж не принял, так как господин Первак не уплатил госпошлину. Третий иск на 17 млн руб. не был принят, поскольку с момента возникновения претензий не прошел месяц для досудебного урегулирования. Ранее стороны в суде не встречались.

По данным Rusprofile, АО «Промсахар» зарегистрировано в Рыльском районе Курской области в 2024 году. Основной вид деятельности — производство сахара. Уставный капитал — 95 млн руб. Учредителем общества является московское АО «Мин-инвест», чьи владельцы не раскрываются. В 2024 году выручка «Промсахара» составила 2,2 млрд руб., чистый убыток — 131 млн руб. Финансовые показатели за 2025 год пока не публиковались. Управляет компанией столичное ООО «Объединенные кондитеры». КФХ Александра Первака зарегистрировано в Льгове Курской области в 2018 году. Основной вид деятельности — выращивание зерновых, зернобобовых культур и семян масличных культур.

В 2019 году «Ъ-Черноземье» сообщал, что «Промсахар» намерен удвоить мощности сахарного завода — до 6 тыс. т в сутки.

Егор Якимов