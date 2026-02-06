Курский предприниматель требует с «Промсахара» 80 млн рублей

В Арбитражный суд Курской области поступило три иска местного индивидуального предпринимателя и главы крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ) Александра Первака к местному же сахарному заводу АО «Промсахар» (входит в холдинг «Объединенные кондитеры» группы «Гута» Юрия Гущина). Совокупная сумма требований по всем искам составляет 80,5 млн руб., следует из картотеки арбитражных дел.

Претензии предпринимателя возникли из-за задолженности «Промсахара» по договорам поставок, заключенным в 2025 году. Подробности исков не раскрываются. Суд оставил все три заявления без движения. Самый крупный иск на 47,4 млн руб. и еще один на 16 млн руб. курский арбитраж не принял, так как господин Первак не уплатил госпошлину.

Третий иск на 17 млн руб. не был принят, поскольку с момента возникновения претензий не прошел месяц для досудебного урегулирования. Предпринимателю предложено устранить нарушения до 25 февраля, 3 марта и 5 марта соответственно. Ранее стороны в суде не встречались.

По данным Rusprofile, АО «Промсахар» зарегистрировано в Рыльском районе Курской области в 2024 году. Основной вид деятельности — производство сахара. Уставный капитал — 95 млн руб. Учредителем общества является московское АО «Мин-инвест», чьи владельцы не раскрываются. В 2024 году выручка «Промсахара» составила 2,2 млрд руб., чистый убыток — 131 млн руб. Управляет компанией столичное ООО «Объединенные кондитеры». КФХ Александра Первака зарегистрировано в Льгове Курской области в 2018 году. Основной вид деятельности — выращивание зерновых, зернобобовых культур и семян масличных культур.

В 2019 году «Ъ-Черноземье» сообщал, что «Промсахар» намерен удвоить мощности сахарного завода — до 6 тыс. т в сутки.

Егор Якимов