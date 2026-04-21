В Югре арестовали обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии

Нижневартовский городской суд (ХМАО-Югра) заключил под стражу на два месяца жителя Радужного, по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ), сообщили в объединенной пресс-службе судов округа.

По версии следствия, в период с мая 2018 года по 9 апреля 2026 года обвиняемый, обладая статусом «положенец», занимал высшее положение в преступной иерархии и распространял свое криминальное влияние на территорию ряда населенных пунктов ХМАО – Югры, включая города Пыть-Ях и Радужный.

Из представленных суду материалов следует, что обвиняемый является приверженцем идеологии экстремистской организации, деятельность которой запрещена на территории РФ. Криминальный авторитет контролировал и лично участвовал в разрешении конфликтов между лицами, придерживающимися преступной идеологии, оказывая им общее покровительство.

При избрании меры пресечения суд учел тяжесть обвинения (санкция статьи 210.1 УК РФ — от 8 до 15 лет лишения свободы), данные о личности фигуранта, а также риск того, что он может продолжить преступную деятельность, оказать давление на свидетелей или иным способом помешать следствию.

О задержании криминального авторитета в Пыть-Яхе стало известно 20 апреля. В операции участвовали полицейские ХМАО-Югры и спецназ Росгвардии.

Полина Бабинцева