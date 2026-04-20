В Югре задержали криминального авторитета

Полицейские Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (ХМАО-Югра) при поддержке спецназа Росгвардии задержали 40-летнего жителя города Пыть-Яха, подозреваемого в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ). Об этом сообщили в окружном УМВД.

По данным полиции, задержанный ранее был многократно судим за кражи, грабежи, разбои и другие преступления. В 2018 году он получил криминальный статус «положенца» с зоной влияния на территории Пыть-Яха и Радужного. «Так называемый криминальный авторитет осуществлял контроль и принимал личное участие в разрешении конфликтов между лицами, придерживающимися преступной идеологии, и оказывал им общее покровительство»,— сообщили в полиции.

В ходе обыска по месту жительства фигуранта оперативники изъяли шесть мобильных телефонов, планшет, Wi-Fi-роутер, блокнот с черновыми записями, предмет, конструктивно схожий с автоматом Калашникова, а также документы, имеющие доказательственное значение. Предмет, похожий на оружие, направлен на исследование.

В настоящий момент подозреваемый заключен под стражу. Максимальное наказание по инкриминируемой ему статье — до 15 лет лишения свободы.

Полина Бабинцева