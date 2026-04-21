Рубль укрепился без Минфина

Валютный рынок растерял импульс, который ему придали словесные интервенции финансовых властей и игра спекулянтов. Внебиржевой курс доллара впервые за три года опустился к уровню 74 руб./$. Этому способствует возросшее предложение валюты со стороны экспортеров. Аналитики не исключают снижения курса доллара в начале мая до 70–72 руб./$. Укрепление рубля может остановить возобновление Минфином выкупа валюты в рамках бюджетного правила.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

21 апреля внебиржевой курс доллара, по данным Investing.com, достигал отметки 74,09 руб./$ — минимального значения с 13 марта 2023 года. Этот результат оказался на 86 коп. ниже значений закрытия понедельника и почти на 7 руб. ниже значения начала месяца. В результате ЦБ установил официальный курс доллара с 22 апреля в размере 74,59 руб./$, минимума с начала марта 2023 года. Даже с учетом того, задержаться надолго на достигнутом минимуме курсу не удалось и к концу торгов он вернулся к отметке 75 руб./$, он остался вблизи двухлетнего минимума. Курс юаня на биржевых торгах опускался до 10,9 руб./CNY, минимума с конца января, а на закрытии так и остался ниже 11 руб./CNY.

Таким образом, эффект от вербальных интервенций представителей финансового блока оказался мимолетным. В конце прошлой недели министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство рассмотрит вопрос о возврате к операциям в рамках бюджетного правила в ближайшее время (подобные операции приостановлены до 1 июля 2026 года). Тогда участники рынка сыграли на повышение американской валюты, подняв ее курс до 76,4 руб./$. Но, как поясняет главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, новое постановление правительства должно пройти через определенные бюрократические процедуры. И без реальных действий участники рынка вернулись к игре на укрепление рубля.

Ситуация складывается в пользу более крепкого курса российской валюты. По оценке аналитиков Альфа-банка, в связи с ростом средней стоимости российской нефти Urals в марте на 73%, до $77 за баррель, в апреле нетто-продажи валюты крупнейшими экспортерами могут составить $5–10 млрд. Это в два-четыре раза больше, чем было продано в марте. Как отмечает главный экономист банка «Зенит» Марина Никишова, новая валютная выручка уже начала поступать на рынок.

Эффект усиливает ограниченный спрос на иностранную валюту со стороны импортеров. «Слабость спроса объясняется низкой активностью импортеров в условиях торможения внутреннего спроса, падения инвестиций в основной капитал, повышения налогов»,— отмечает управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов. Кроме того, по его словам, постепенная адаптация субъектов внешнеэкономической деятельности к внешним рискам привела к распространению неттинга и рублевых схем расчетов с иностранными контрагентами. В результате, по данным Банка России, доля рублевых схем расчетов за импорт в феврале 2026 года достигла 58,8% против 54,2% в среднем в 2025 году.

В ближайшее время аналитики ждут дальнейшего укрепления рубля.

Как оценивает Марина Никишова, пик этого роста придется на конец апреля — начало мая. По ее мнению, в отсутствие операций Минфина в рамках бюджетного правила курс доллара мог бы достичь 70 руб./$.

Впрочем, в мае с высокой вероятностью покупки Минфина возобновятся, что в дальнейшем ограничит потенциал укрепления рубля. «Регулярные покупки валюты по бюджетному правилу по итогам мая могут составить 420 млрд руб., или около $5,5 млрд. Такие операции только на две трети нивелируют влияние высоких цен на нефть на курс рубля»,— считает Михаил Васильев. По его оценке, в мае доллар будет торговаться в диапазоне 72–77 руб./$, юань — 10,6–11,3 руб./CNY.

Влияние бюджетного правила имеет накопительный эффект, поэтому российские власти могут пойти и на другие меры поддержки иностранных валют. «Крепкий рубль выгоден для борьбы с инфляцией, но, как только приоритеты сместятся в сторону поддержки бюджета и экспортеров, у властей есть все необходимые инструменты для его плавного ослабления»,— указывает Марина Никишова. К ним можно отнести ранее применявшиеся словесные интервенции о нежелательности укрепления рубля, активная корректировка денежно-кредитной политики Банка России и смягчение требований к движению капитала. Кроме того, Михаил Васильев не исключает более активного выпуска средств нерезидентов со счетов типа С. Впрочем, в минувшем декабре ЦБ уже смягчал требования к движению капитала, однако эффект был ограниченным (см. “Ъ” от 6 декабря 2025 года).

Виталий Гайдаев